Banca Profilo, approvato bilancio 2021. Dividendo di 0,031 euro

Banca Profilo

(Teleborsa) - Il Cda diha approvato il bilancio 2021, confermando i risultati preliminari approvati il 10 febbraio scorso , superiori allo scenario best case del Piano industriale 2020-23. Proposta la distribuzione di unper azione (+72% a/a) così suddiviso: dividendo su utile 2021 pari a 0,022 euro azione (comprensivo dell'acconto già versato a novembre 2021 pari a 0,016 euro per azione); dividendo straordinario a valere su riserve di utili esercizi precedenti pari a 0,009 euro per azione. La distribuzione è equivalente ad une del 7% al netto dell'acconto.Tutte le principali grandezze economiche risultano in crescita anno su anno: idel 13,9% e il risultato operativo dell'11,7%. L'si è attestato a 11,7 milioni di euro (+34,5% a/a). Confermata la solidità patrimoniale conal 25,6% (+3 p.p. a/a). La raccolta totale della clientela è stata in crescita a 5,9 miliardi di euro (+10%). Il Cda ha convocato l'assemblea ordinaria per il 28/29 aprile 2022.Con riferimento alla crisi attualmente in atto in Ucraina, Banca Profilo afferma che. In particolare, con riferimento all'attività in strumenti finanziari, la banca non ha controparti residenti in tali giurisdizioni né investimenti in obbligazioni o azioni di emittenti residenti nei due Paesi o denominati in rubli e, con riferimento all'attività creditizia, non ci sono finanziamenti erogati a clienti russi o ucraini o a imprese che operino direttamente con quei mercati.