Calo per il comparto media dell'Italia (-1,25%)

indice media italiano

indice del settore Media europeo

settore Entertainment & Media

indice EURO STOXX Media

small-cap

RCS

Alkemy

(Teleborsa) - L'prosegue la seduta all'insegna delle vendite, mentre è poco sotto la parità l'Ilha aperto a 9.470,4, in calo dell'1,25% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'continua a viaggiare poco mosso a 265, dopo aver avviato la seduta a 266.Tra ledi Milano, seduta in ribasso per, che mostra un decremento del 2,96%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,01%.