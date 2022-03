Effervescente l'indice del settore telecomunicazioni (+1,81%), brillante l'andamento di Giglio Group

comparto telecomunicazioni in Italia

indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni

FTSE Italia Telecommunications

indice EURO STOXX Telecommunications

grande capitalizzazione

Inwit

Giglio Group

Softlab

(Teleborsa) - Slancio per ilche non tiene conto dell'andamento in frazionale ribasso dell'Ilavvia a quota 9.085,7, con un miglioramento di 165 punti rispetto alla chiusura precedente. Debole l'che scivola poco sotto la chiusura precedente a quota 284, dopo un avvio a 285.Tra le azioni italiane adel comparto telecomunicazioni, seduta positiva per, che avanza bene e porta a casa un +3,07%.Tra ledi Piazza Affari, nuovo spunto rialzista per, che guadagna bene e porta a casa un +3,44%.Balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento del 3,14%.