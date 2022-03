Eventi e scadenze del 18 marzo 2022

Alerion Clean Power

(Teleborsa) -Russia - Borsa di Mosca chiusa"Conferenza su Stabilità Finanziaria e Regolamentazione" - La Banca d'Italia e l'Università Bocconi - BAFFI CAREFIN organizzano la terza edizione di una conferenza biennale su "Stabilità Finanziaria e Regolamentazione". L'evento si svolge in formato virtuale tramite Webex. Discorso di apertura di Ignazio ViscoVicenzaoro 2022 - Manifestazione internazionale del mondo orafo e gioielliero organizzata da IEG - Italian Exhibition Group, in programma in fiera a Vicenza. Evento di riferimento per la Community orafa, dove saranno presenti anche buyer, giornalisti e opinion leaderVicenzaoro - “VO’Clock Privé” - In occasione di Vicenzaoro, IEG - Italian Exhibition Group lancia un nuovo format, VO'Clock Privé, momento di incontro fra i protagonisti dell'orologeria contemporanea, gli appassionati ed esperti del comparto e i media, nel quartiere fieristico di VicenzaParlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'EuroparlamentoBOJ - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassiScadenze tecniche - Scadenza Futures su Azioni e Opzioni; Scadenza Futures su indice FTSE MIBIndia - Borsa di Mumbai chiusa per festività- CDA: Approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2021- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Piano strategico 2022-2025 - Strategy presentation e relativo comunicato stampa- CDA: Bilancio- CDA: Esame e approvazione del progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e del bilancio consolidato- Appuntamento: Conference call con la comunità finanziaria. Relatori: Matteo Liberali, Amministratore Delegato, Michele Garulli, Investor Relations e Elio Macchi, CFO- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2021- CDA: Bilancio