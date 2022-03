Fiumicino, all'aeroporto la principessa Elsa in "versione low cost"

(Teleborsa) -si presentano sul palco diuno dei programmi più fortunati in onda sue in replica suricreando undiin particolare la scena in cuicantaè certamentedelle esibizioni più comiche di questa stagione che ha fatto spellare le mani ai quattro giudiciche ha sfidato i due ragazzi:, ha detto durante la puntata.Detto fatto: questa mattinasiintenta a imbarcare nientemeno che il suorallegrando lache hanno assistito alIl nostro lo abbiamo fatto,si legge in un simpatico post sul canale Instagram di, rivolto direttamente a