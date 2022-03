GameStop festeggia ricavi sopra attese. Quarto trimestre in perdita

Gamestop

GameStop

(Teleborsa) - Grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,61%.Il retailer del settore dei videogiochi ha comunicato risultati relativi al quarto trimestre segnati a sorpresa da un rosso di 147,5 milioni, pari a 1,94 dollari per azione. Su base rettificata la perdita si è attestata a 1,86 dollari per azione, contro gli 85 centesimi di utile del consensus.Nei tre mesi allo scorso 29 gennaio i ricavi sono saliti da 2,21 a 2,25 miliardi di dollari, in questo caso sopra ai 2,20 miliardi stimati dagli analisti.L'analisi settimanale del titolo rispetto all'mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa del, che fa peggio del mercato di riferimento.Lo status tecnico di medio periodo dirimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 97,69 USD, mentre i supporti sono stimati a 82,37. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 113.