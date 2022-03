Il comparto del commercio in Italia in territorio positivo (+1,17%)

settore vendite al dettaglio a Piazza Affari

comparto vendite al dettaglio europeo

FTSE Italia Retail

indice EURO STOXX Retail

Cellularline

Basicnet

(Teleborsa) - Scambi in rialzo per ilche segue l'andamento prudente evidenziato dalIlha aperto a 118.778,3 in aumento di 1.395,2 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue con cautela a 506, dopo aver avviato la seduta a 506.Tra ledi Piazza Affari, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,41%.Ben impostata, che mostra un incremento del 2,69%.