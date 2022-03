Impianti Iren protagonisti del documentario "La grande sete", in onda il 21 marzo su Rai 3

(Teleborsa) - Nelle scorse settimane alcuni impiantiemiliani si sono trasformati in set per il documentario "" di Piero Badaloni, realizzato per RAI3 per laIl programma affronta il problema dell'approvvigionamento idrico globale mettendo in evidenza i dati dell'attuale uso e consumo dell'acqua il ruolo dell'Italia, il problema dell'inquinamento, ma anche le prospettive di tutela e di riutilizzo dell'acqua.Quali esempi positivi di gestione sono state perciò visitate le gallerie filtranti di(Parma) realizzate a fine '800 per il rifornimento idrico della città di; il Parco delle acque depurate (PAD) di(Reggio Emilia) ove le acque depurate vengono riutilizzate in agricoltura; il Centro di Telecontrollo di Parma ove vengono gestiti gli impianti sull'area emiliana; i laboratori IREN Lab di Piacenza ove vengono effettuate le analisi sulla qualità dell'acqua distribuita da IREN, e la Centrale di Reggio EST, che assicura il rifornimento idrico alla città di Reggio Emilia.