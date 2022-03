La Bank of Japan non segue la FED: confermata politica espansiva

(Teleborsa) - Lanon segue la Federal Reserve e la Bank of England, confermando la politica monetaria ultra-espansiva. Come da attese la BOJ hae quello per il rendimento delle obbligazioni a 10 anni intorno allo 0% durante la riunione di politica monetaria che si è conclusa venerdì. La banca centrale del Giappone guidata da Haruhiko Kuroda ha avvertito dell', rafforzando le aspettative che Tokyo rimarrà una delle ultime banche centrali ha segnare una svolta verso una politica monetaria più restrittiva.Per quanto riguarda gli, la Bank of Japan ha deciso, all'unanimità, di definire le seguenti linee guida. La banca centrale acquisteràe fondi di investimento immobiliare giapponesi () secondo necessità con limiti massimi di circa 12 trilioni di yen e circa 180 miliardi di yen, rispettivamente, a ritmi annuali di aumento degli importi in essere. Inoltre, la Banca acquisteràcon un limite massimo all'importo in circolazione di circa 20 trilioni di yen in totale fino alla fine di marzo 2022. Da aprile in poi, acquisterà questi asset più o meno allo stesso ritmo di prima della pandemia.

L'economia giapponese, anche se dovrebbe essere influenzata da un aumento dei prezzi delle materie prime, "è destinata a riprendersi", con la pressione al ribasso derivante dal Covid-19 sul consumo di servizi e gli effetti dei vincoli dal lato dell'offerta in diminuzione e con il sostegno di un aumento della domanda esterna, condizioni finanziarie accomodanti e misure economiche del governo. Secondo la banca centrale, è probabile che il tasso di variazione su base annua dell'inflazione "aumenterà chiaramente in territorio positivo per il momento a causa di un aumento significativo dei prezzi dell'energia".

Inoltre, "sussistonosu come la situazione che circonda l'influenzerà l'attività economica e i prezzi del Giappone, principalmente attraverso gli sviluppi nei mercati finanziari e dei capitali globali, i prezzi delle materie prime e le economie d'oltremare", si legge nello statement rilasciato al termine delle riunione di politica monetaria di marzo."Il maggiore impatto sull'economia giapponese della crisi ucraina è dovuto all'. È probabile che l'inflazione giapponese acceleri chiaramente per il momento. Ma pesa anche sull'economia da una prospettiva a più lungo termine, spingendo al ribasso i profitti aziendali e il reddito reale delle famiglie", ha detto il governatore delle banca centrale nella conferenza stampa odierna.L'evoluzione dell'inflazione, ha spiegato Kuroda, "dipenderà dalle future variazioni dei prezzi del greggio e dai passi del governo per attutire il colpo. Ma. L'aumento dei costi farà aumentare l'inflazione. Ma pesa sulle famiglie e sui profitti delle imprese , e potrebbe avere un impatto negativo sull'economia giapponese. Manterremo pazientemente il nostro potente allentamento monetario per raggiungere un'inflazione sostenibile e stabile".Per quanto riguarda la valuta, "man mano che la struttura economica e commerciale del paese cambia. Ma nel complesso, non c'è alcun cambiamento nel modo in cui uno yen debole è sostanzialmente positivo per l'economia giapponese. È vero che l'impatto si sente in modo non uniforme tra i settori, le dimensioni aziendali e entità economiche". "Il recente aumento dei costi di importazione è guidato più dall'che da uno yen debole", ha sottolineato.