Petrolio in rialzo. Timori per perdita di produzione russa

(Teleborsa) -, in una settimana contraddistinta daper i molteplici fronti caldi che hanno un effetto sull'andamento del petrolio. I più impattanti sono la crisi dell'offerta dovuta alle sanzioni contro la Russia, i colloqui sul nucleare con l'Iran, la diminuzione delle scorte di petrolio e le preoccupazioni per un'ondata di casi di Covid-19 in Cina (con le conseguenti severe misure restrittive di Pechino). Questi fattoridi greggio e hanno causato le montagne russe delle quotazioni sui mercati internazionali per tutta la settimana.Alle 8.45 ora italiana, i futures sul greggiodi maggio 2022 hanno raggiunto i, in rialzo di 0,86 dollari o dello 0,81%. I prezzi odierni hanno oscillato tra un minimo di 106,6 e un massimo di 109,6 dollari al barile. I futures sul greggio statunitense West Texas Intermediate () di aprile 2022 scambiano in rialzo dell'1,3% a. In questo caso i prezzi hanno oscillato tra un minimo di 103,1 e un massimo di 106,3 dollari al barile.Salgono intanto le preoccupazioni per l'offerta di greggio in calo dalla Russia. Secondo le previsioni di RBC Capital, lesi dimostreranno probabilmentee che i barili di compensazione scarseggeranno. "Secondo quanto riferito, il Segretario di Stato americano Blinken si sta preparando ad andare negli Emirati Arabi Uniti e in Arabia Saudita alla fine di questo mese e la richiesta di petrolio sarà presumibilmente in cima all'agenda", si legge in una nota.Morgan Stanley ha invece alzato "la stima dei prezzi del greggio per la seconda metà del 2022 e per il 2023. La nostra, rispetto ai 100 precedenti", si legge in una nota della banca d'affari statunitense. La quotazione dovrebbe scendere a 110 negli ultimi tre mesi dell'anno e a 100 nel 2023. Le sanzioni occidentali, il bando all'import imposto dagli USA e la scarsa capacità domestica di stoccaggio dovrebbero far, da 11 a 10 milioni, con la flessione visibile da aprile in poi. Quella di Morgan Stanley è una stima inferiore ai 3 milioni in meno previsti dall'Agenzia Internazionale dell'Energia.