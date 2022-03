Piaggio, mercato indonesiano sempre più strategico. Nuova fabbrica

Piaggio

(Teleborsa) - Nel 2021 il gruppohadel 61% rispetto all'anno precedente e nel 2022 la rete commerciale potrà contare su oltre 50 punti vendita dedicati di cui 4 Motoplex recentemente inaugurati a Jakarta, Bali, Surabaya e Jogjakarta, flagship store che accolgono i quattro marchi del gruppo: Aprilia, Moto Guzzi, Vespa e Piaggio. Il produttore italiano di veicoli quotato su Euronext Milan ritiene questo mercato sempre più strategico, considerando anche che con oltre 5 milioni di scooter e moto venduti ogni anno l'Indonesia rappresenta ildopo India e Cina.Per rafforzare ulteriormente la propria presenza in Indonesia, Piaggio sta sviluppando una, la cui inaugurazione è prevista per la seconda metà del 2022. Il nuovo stabilimento sorgerà a Jakarta, e si affiancherà a quello di Vin Puch in Vietnam e Foshan in Cina,L'annuncio è arrivato a pochi giorni dall'con la nuovissima pista di Mandalika (nell'isola di Lombok). A Mandalika Piaggio sarà in pista con il. La prima gara in Qatar ha messo in luce la competitività della RS-GP 2022. La nuova moto ha esordito con un ottimo quarto posto e in Indonesia è chiamata a confermare i progressi già messi in luce nei test invernali, condotta in pista dai piloti Aleix Espargaró e Maverick Viñales.A sottolineare l'importanza del mercato indonesiano nella strategia di crescita del gruppo in Asia, in concomitanza con il Gran Premio Piaggio. Offerto nelle versioni 125 e 200, Aprilia SR GT rappresenta una proposta inedita nel panorama degli scooter GT compatti, adatta anche ai mercati del far east.