Prevalgono le vendite a New York

(Teleborsa) - Partenza debole per la borsa di Wall Street con gli investitori che si muovono con cautela sulle incertezze legate al conflitto in Ucraina, mentre si attende l'esito del colloquio telefonico tra il presidente americano Joe Biden e il cinese Xi Jinping , il primo da quando è iniziata l'invasione russa in Ucraina.Sul fronte macroeconomico, sono attesi tra poco i dati sulledi febbraio ed ilsempre del mese scorso.Sulle prime rilevazioni, ilscambia con un calo dello 0,33%, interrompendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, l'ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 4.398 punti. In lieve ribasso il(-0,61%); come pure, in frazionale calo l'(-0,36%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-0,54%),(-0,49%) e(-0,46%).Al top tra i(+1,21%) e(+0,78%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,77%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,25%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,06%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.(+3,10%),(+2,22%),(+2,06%) e(+1,69%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,49%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,77%.scende dell'1,76%.Calo deciso per, che segna un -1,75%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:15:00: Leading indicator, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,3%)15:00: Vendita case esistenti, mensile (atteso -1%; preced. 6,7%).