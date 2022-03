S&P taglia rating Russia a CC. Scope ritira giudizio

JPMorgan Chase

(Teleborsa) - S&P Global Ratings hadelin valuta estera a lungo termine, così come il rating del debito in valuta locale a lungo termine. Entrambi rimangono sotto osservazione con implicazioni negative. La società ha abbassato il rating del paese aperchè gli investitori non hanno ricevuto idenominate in dollari in scadenza mercoledì, a causa di difficoltà tecniche legate alle sanzioni internazionali.o se un pagamento viene effettuato in una valuta non prevista nei termini dell'obbligo e riteniamo che l'investitore non accetti il ??pagamento alternativo, potremmo ritenerlo un default", si legge nella nota dell'agenzia di rating. S&P potrebbe abbassare il rating a un default selettivo "se il governo russo non effettua il pagamento del servizio del debito in conformità con i termini dell'obbligo, e se non ci aspettiamo tale pagamento deve essere effettuato".Il giudizio di S&P è arrivato nonostante alcuni investitori siano stati rassicurati dalle notizie secondo cuie inviato il denaro a, facendo salire i prezzi delle obbligazioni russe.Scope Ratings, la società di rating europea con base in Germania, ha intanto" emanate contro Mosca dell'Unione europea. L'agenzia, si legge in una nota, ritira quindi i suoi rating C sulla Russia a lungo termine e sul debito non garantito, oltre al rating S-4 a breve termine in corso di revisione sia in valuta locale che estera.