Seduta all'insegna del toro a New York

(Teleborsa) -, con ilche avanza a 34.481 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da quattro guadagni consecutivi, innescata lunedì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per l', che termina la giornata in aumento dell'1,23% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente.Inil(+1,16%); sulla stessa tendenza, buona la prestazione dell'(+1,2%).(+3,48%),(+1,95%) e(+1,86%) in buona luce sul listino S&P 500.Al top tra i(+5,38%),(+3,53%),(+2,59%) e(+2,39%).Al top tra i, si posizionano(+7,63%),(+6,80%),(+4,92%) e(+4,36%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -8,80%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 7,63%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,34%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,19%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:15:00: Leading indicator, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,3%)15:00: Vendita case esistenti, mensile (atteso -1%; preced. 6,7%).