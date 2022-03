Smart working nel privato: regime semplificato fino al 30 giugno

(Teleborsa) - Sarà possibile ricorrere allonel settore privato senza l'accordo individuale tra datore e lavoratore, e quindi ancora con un regime semplificato. La proroga è arrivata con il decreto Covid illustrata dal Presidente del Consiglio Mario Draghi nella conferenza stampa di ieri durante la quale ha, di fatto, presentato laDal 31 marzo stop allo stato di emergenza, alla stessa data si scioglierà anche ilil cui lavoro non è finito, dice il Premier, ma continuerà con l'Istituto superiore di sanità e il Consiglio superiore di sanità.Superato anche ilra il recupero della socialità: bene i provvedimenti approvati oggi sanciscono questa situazione", dice Draghi. "Riaprire l'economia" e "limitare l'esperienza didattica a distanza.Un dato importantissimo sulle vaccinazioni è che grazie a vaccini sono stati evitati quasi 80mila decessi in più in italia nel solo 2021", ha aggiunto sottolineando che ilImportanti novità anche sulLa sospensione dal lavoro resterà solo per la fascia delle personale sanitario e i lavoratori di strutture ospedaliere e delle Rsa, in questo caso il prolungamento dell'obbligo è al 31 dicembre", ha detto il Ministro della SaluteDa maggio poi