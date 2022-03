Tim, nasce la Fondazione-ITS Maria Gaetana Agnesi per formare professionisti del digitale

(Teleborsa) - Verrà costituita in questi giorni lascuola di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica post diploma per formare Data Analyst e Digital Transformation Specialist. La Fondazione, finanziata dalla Regione Lazio, avrà sede a Roma presso ladi via Angelo Emo con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento nella formazione d’avanguardia su Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione grazie alla collaborazione tra Università, scuole, imprese ed enti locali. L’avvio delle attività formative è previsto entro la fine dell’anno.L’omaggio a- scienziata riconosciuta come una delle più grandi matematiche di tutti i tempi e prima donna ad ottenere una cattedra universitaria di matematica presso l’Università di Bologna - rende riconoscibile l’intento dei soci della Fondazione: quello di promuovere la formazione delle donne alle discipline STEM, in un periodo in cui le stime del Gender Equality Index di Eurostat raccontano di un’Italia in cui solo il 27% della forza lavoro nel settore ICT è femminile.