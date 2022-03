Ucraina, Draghi: urgente una risposta europea condivisa su energia e difesa

(Teleborsa) - È stato il dossieral centro dell'incontro di questa mattina tra il presidente del Consiglio,, l presidente del governo spagnolo, il primo ministro portoghesee, in videocollegamento, il primo ministro greco. "Abbiamo molte sfide comuni a cui vogliamo trovare risposte comuni insieme a tutti gli altri partner dell'Unione europea. La sfida più urgente argomento di questo incontro è quella dell'energia. L'ha aperto un periodo di forte volatilità sui mercati delle materie prime che si è aggiunta ai rincari", ha affermato Draghi nelle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro."Dobbiamo intervenire subito, c'è in tutti noi la sensazione che occorra fare qualcosa di sostanziale, significativo, immediatamente. Dobbiamo sostenere ildelle, soprattutto le più vulnerabili, e le nostre imprese", ha aggiunto. "L'Unione Europea ha reagito con unità e determinazione all'aggressione dell'Ucraina. Dobbiamo mostrare la stessae la stessa convinzione nel tutelare le nostre economie dalle conseguenze della guerra, in particolare dai rincari energetici. Ma non solo", ha sottolineato il presidente del Consiglio che ha espresso la volontà del gruppo di "spingere lae gli altri Paesi membri ad adottare misure incisive, a tutela di tutti gli Stati Membri, in un settore decisivo per il nostro futuro.Una gestione comune del mercato dell'energia conviene a tutti".consentono di proteggerci a vicenda in caso di shock isolati. Acquisti comuni ci permettono di avere un peso negoziale migliore nei confronti dei fornitori. In queste settimane, abbiamo dato alla Commissione un impulso chiaro a muoversi in questa direzione, per imporre – ha spiegato Draghi – un tetto al prezzo d'importazione dele spezzare il legame tra il prezzo del gas e quello dell'".Durante l'incontro è stato affrontato anche il tema della difesa."Nel vertice di oggi abbiamo confermato una piena convergenza anche sul ruolo della, come contributo al percorso verso una. La guerra in Ucraina ha dimostrato come sia diventato un obiettivo essenziale, da perseguire in tempi molto rapidi e fondamentale, in piena complementarietà con la. Una difesa europea più forte rende la Nato più forte", ha aggiunto Draghi. "Occorre una risposta europea, e l'incontro di oggi dimostra che i nostri paesi vogliono essere protagonisti di questa risposta europea", ha affermato. "Nei prossimi anni l'Europa ha davanti investimenti molto significativi nel settore della Difesa, della, della salvaguardia dell'ambiente. Queste spese sono troppo grandi per qualsiasi bilancio nazionale. La guerra in Ucraina ci impone di procedere con la massima urgenza verso risposte davvero europee. Il vertice di oggi mostra che i nostri Paesi vogliono essere protagonisti di quest'ambizione".