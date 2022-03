WINDTRE: per la festa del papà l'iniziativa #offlinefordad

(Teleborsa) - Ci sono momenti in cui disconnettersi è fondamentale, perché il tempo trascorso insieme è il valore più importante. E' il messaggio al centro del, che parla di vicinanza e di connessioni tra le persone, in particolare quelle tra padri e figli. Il filmato ribadisce l'impegno dell'azienda nel promuovere un utilizzo responsabile delle tecnologie digitali.Protagonista un figlio che decide di mettersi in viaggio e di tornare nei luoghi dell'infanzia e dell'adolescenza, per incontrare il padre che non vede da tempo. Il video si conclude con l'invito a spegnere lo smartphone per festeggiare offline la giornata dedicata ai papà. Partecipano all'iniziativa #offlinefordad anche alcuni influencer che oggi rimarranno lontano da Internet e dai social per stare con i loro padri.Per: "Il video 'Papà' conferma un valore fondamentale per WINDTRE, quello della responsabilità digitale. Internet e gli smartphone sono diventati strumenti centrali nella nostra quotidianità, per studiare, lavorare e condividere, ma occorre farne un utilizzo consapevole. Come mostra il filmato, infatti, ci sono momenti in cui serve essere offline per entrare davvero in connessione con le persone a cui vogliamo bene".Il video 'Papà' è disponibile sul canale YouTube di WINDTRE.