Andamento positivo per il settore utility italiano (+1,43%)

comparto utility in Italia

indice Utilities dell'Area Euro

FTSE Italia Utilities

indice EURO STOXX Utilities

A2A

Enel

Hera

mid-cap

IREN

Ascopiave

Alerion Clean Power

small-cap

Ambienthesis

algoWatt

(Teleborsa) - Andamento rialzista per il, nonostante l'andamento poco mosso evidenziato dall'Ilha aperto a 33.321,8, in crescita dell'1,43% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue stabile scambiando a 357, dopo aver avviato la seduta a 356.Tra le azioni più importanti del comparto utility di Milano, bene, con un rialzo del 2,21%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,68%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +1,31%.Tra leitaliane, seduta positiva per, che avanza bene dell'1,57%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dell'1,33%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dell'1,03%.Tra ledi Milano, avanza, che guadagna bene, con una variazione del 3,15%.Composta, che cresce di un modesto +0,92%.