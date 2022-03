Autotrasporto, Bellanova: tavolo permanente per affrontare tutte le difficoltà del settore

(Teleborsa) - "Considero permanente ilperché il lavoro intrapreso insieme all’intera categoria, importante anche per la collaborazione e la responsabilità dimostrata, ha bisogno di affrontare tutte le criticità che incrinano i rapporti di filiera provando a risolverle per enfatizzare i punti di forza, che non sono pochi e sono evidenti, e il percorso già in atto per rispondere alle sfide della transizione ecologica, della digitalizzazione, della intermodalità e interoperabilità”. Così la presidente di Italia Viva e Viceministra alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili,, nel suo podcast “Lingua Franca” in onda oggi pomeriggio alle 16 su Radio Leopolda, la radio ufficiale di Italia Viva.Nella puntata “Punto di svolta nell’Autotrasporto”, Bellanova ripercorre il lavoro delle ultime settimane fino alsottoscritto con le Associazioni di categoria e al pacchetto contenuto nel Dl “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” che insieme a quanto previsto nel Decreto Energia destina complessivamente al settore 640milioni di euro accanto alle norme sui contratti scritti e non scritti. “L’Intesa che abbiamo sottoscritto al Ministero con le Associazioni di categoria”, ha detto ancora Bellanova, “si intreccia fortemente con il pacchetto risorse e norme nel Decreto approvato venerdì; vanno di pari passo. Il Decreto conferma il punto di caduta, che io considero importante, indicato nel Protocollo ma adesso sta all’impegno e alla responsabilità di tutti, ognuno nel proprio ruolo e funzione, trasformare ogni punto sottoscritto in risultato evidente. I temi su cui lavorare per costruire soluzioni sono tanti, non ultimo la necessità per di divenire più attrattivo per le nuove generazioni e per l’, e questo chiama in causa fortemente anche la formazione. Nell’autotrasporto merci mancano migliaia di autisti. Il Protocollo è la conferma che il metodo di lavoro che ci siamo dati funziona e che produce buoni risultati. Ma la strada è ancora lunga”.