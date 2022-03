Borse caute. Piazza Affari positiva trainata da titoli energetici

ERG

(Teleborsa) -, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela. Intanto, continuano i bombardamenti russi in Ucraina. Il ministro degli Esteri turco ha detto che Russia e Ucraina sono vicini a un accordo su temi "critici" ed è fiducioso di un cessate il fuoco. L'indice FTSE Italia All-Sharesale del 2,2% a metà seduta, mentre il FTSE Italia All-Shareguadagna l'1,3% (è l'unica in controtendenza). Non si registrano quindi impatti significativi sugli andamenti delle società energetiche dopo ilda 4,4 miliardi di euro per frenare i costi di luce, gas e carburanti; il finanziamento del provvedimento dovrebbe provenire attraverso la tassazione degli extra profitti.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,17%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,22%. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 4,14%.Lopeggiora, toccando i +155 punti base, con un aumento di 4 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,95%.senza slancio, che negozia con un -0,05%, resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,51%, eè stabile, riportando un moderato -0,15%.Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con ilche avanza a 24.393 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 26.667 punti.Pressoché invariato il(+0,05%); sulla stessa tendenza, sui livelli della vigilia il(-0,06%).Tra lea grande capitalizzazione, svettache segna un importante progresso del 4,15%.Vola, con una marcata risalita del 2,45%.Brilla, con un forte incremento (+2,4%).Ottima performance per, che registra un progresso del 2,31%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,85%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,53%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,49%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,16%.di Milano,(+7,00%),(+4,25%),(+3,73%) e(+3,35%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,41%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,42%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,25%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,98%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:08:00: Prezzi produzione, annuale (atteso 26,2%; preced. 25%)08:00: Prezzi produzione, mensile (atteso 1,7%; preced. 2,2%)08:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,6%; preced. -0,1%)08:00: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,9%; preced. 1,2%)08:00: Prezzi produzione, annuale (atteso 9,1%; preced. 9,9%).