Buzzi Unicem, informativa sull'acquisto di azioni proprie

Buzzi Unicem

società attiva nel settore del cemento

(Teleborsa) -, nell’ambito dell’autorizzazione deliberata dall’Assemblea degli azionisti del 7 maggio 2021, ha comunicato di aver, tra il 14 e il 18 marzo 2022, complessivamente 1.248.253 azioni proprie, al prezzo medio di 17,9002 euro per unpari aA seguito degli acquisti appena comunicati, considerando le azioni proprie già in portafoglio, al 18 marzo Buzzi Unicem detiene 6.039.927 azioni ordinarie proprie pari al 3,136% del capitale sociale.A Milano, oggi, ribasso per lache flette in maniera scomposta, archiviando la sessione con una perdita del 3,45%.