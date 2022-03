Cy4gate guida consorzio italo-tedesco per R&D. Valore di 1,3 milioni di euro

Cy4Gate

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato cyber intelligence e security,sotto l'egida dell'agenzia europea della difesa per il progetto CERERE (Cyber Electromagnetic Resilience Evaluation on Replicated Environment). Si tratta di un progetto co-finanziato dall'EDA e dai membri del consorzio coinvolto; ha un valore complessivo di 4 milioni di euro, di cuiIl progetto, dalla durata biennale, ha l'obiettivo didi sistemi alle cosiddette Cyber ElectroMagnetic Activities (C.E.M.A.). Con questo termine si comprende un complesso di attività che vanno dalla pianificazione all'esecuzione di catene di attacco tramite l'impiego dello spettro elettromagnetico."CERERE rappresenta per Cy4gate un importante passo avanti nella direzione del continuo irrobustimento delle capacità, competenze e tecnologie applicate alla cyber security, che contribuirà a mantenere e, peraltro in un momento storico in cui - le conflittualità in essere - hanno determinato l'avvio di una "nuova normalità" con cui convivere: lo stato di cyberwar permanente", ha commentato l'