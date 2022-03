Edison, transalpina conferma Benayoun presidente

Edison

(Teleborsa) - Transalpina di Energia ha comunicato le proposte e l’elenco dei candidati amministratori per l’assemblea di Edison convocata per il prossimo 31 marzo 2022.Lo fa saperecon una nota aggiungendo che: Marc Benayoun (Presidente), Béatrice Bigois, Paolo Di Benedetto (dichiaratosi indipendente), Fabio Gallia (dichiaratosi indipendente), Angela Gamba (dichiaratasi indipendente), Xavier Girre, Jean-Bernard Lévy, Nicola Monti, Nelly Recrosio, Florence Schreiber.Inoltre, è stata proposta la nomina a Presidente di Marc Benayoun, di determinare in 3 (tre) esercizi la durata della carica del Consiglio di Amministrazione e quindi sino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2024 e di assegnare un compenso annuo, per ciascun amministratore, di euro 50.000 lordi nonché un gettone presenza di euro 1.800 lordi da attribuire a ciascun amministratore per ogni riunione del Consiglio di amministrazione a cui esso intervenga.