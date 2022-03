El.En. avvia programma di acquisto di azioni proprie

El.En

(Teleborsa) -ha reso noto che a partire dal 21 marzo 2022, daràautorizzato dall'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2021.In esecuzione della predetta delibera assembleare, a partire, verrà avviata unadel piano di acquisto di azioni proprie, per un numeroproprie acquistabili (pari a circa allo 0,12% del capitale sociale sottoscritto e versato) pari a un controvalore massimo di euro 2.000.000,00.L'acquisto delle azioni proprie persegue le seguenti finalità:a) consentire assegnazioni di azioni a dipendenti e/o collaboratori e/o membri degli organi di amministrazione della società o di controllate in virtù di piani di remunerazione incentivante conformi alla politica di remunerazione approvata dalla assemblea della società;b) fornire uno strumento operativo al perseguimento delle linee strategiche della Società (ad es. utilizzando le stesse quale corrispettivo, incluso il caso di scambio di titoli, per l’acquisto di partecipazioni o in operazioni di acquisizione di altre società), ove le condizioni di mercato rendano conveniente, sul piano economico, tali operazioni;Per l'attuazione della prima parte del piano di acquisto di azioni proprie, El.En. ha conferito incarico a Intermonte SIM in qualità di intermediario specializzato che adotterà le decisioni in merito agli acquisti in piena indipendenza, anche in relazione alla tempistica delle operazioni, nel rispetto dei parametri e criteri contrattualmente definiti, nonché della normativa applicabile e della predetta delibera assembleare.Gli acquisti sul mercato saranno effettuati secondo modalità stabilite da Borsa Italiana che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita e, in ogni caso, in conformità alle ulteriori previsioni di legge e regolamentari applicabili a tale tipo di operazioni.A Piazza Affari, oggi, sottotono, che chiude la seduta con un calo dell'1,85%.