Ferretti lancia IPO a Hong Kong: punta a raccolta di 301 milioni di dollari

(Teleborsa) -, multinazionale italiana attiva nel settore della cantieristica navale, haper la quotazione a. La società di Forlì punta a, secondo un term sheet visto da Reuters, confermando la volontà di sbarcare in borsa nonostante l'alta volatilità dei mercati azionari globali in seguito al conflitto in Ucraina.Le azioni avranno uncompreso tra 21,82 e 28,24 dollari di Hong Kong, secondo il documento. La società venderà 83,58 milioni di, con cinque cornerstone investor cinesi che hanno sottoscritto azioni per un valore di 129,5 milioni di dollari, riferisce l'agenzia internazionale. Il prezzo finale delle azioni dovrebbe essere fissato venerdì e il titolo inizierà a scambiare alla borsa di Hong Kong il