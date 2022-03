IDNTT, ricavi salgono a 8,5 milioni di euro nel 2021

IDNTT

(Teleborsa) -, MarTech Content Factory attiva nella produzione di contenuti omnichannel e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso il 2021 cona 8,5 milioni di euro, in aumento del 44,2% rispetto al 2020 (5,9 milioni di euro), una 2,5 milioni di euro (+56,7% vs 2020) e un EBITDA margin al 29,1% (26,8% l'anno prima). L'si è assestato a 1,7 milioni di euro, in crescita del 77,3% sul 2020 (0,9 milioni di euro). Laè cash positive per 2,8 milioni di euro (cash positive per 0,8 milioni di euro al 31 dicembre 2020)."Siamo cresciuti su tutti gli indicatori economico-finanziari, sia rispetto al 2020 sia rispetto all'esercizio 2019 pre-Covid, e abbiamo raggiunto delle- ha commentato il- È cresciuto il volume d'affari su tutte le linee di business e abbiamo incrementato la quota di ricavi su paesi europei diversi dall'Italia e dalla Svizzera". "Con i risultati conseguiti nell'anno appena concluso, siamo confidenti di proseguire con successo nell'ambiziosa strategia di sviluppo annunciata in sede di IPO", ha aggiunto.Ili progetti di bilancio di esercizio e di bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Via libera anche al, alla proposta di piano di stock option, di cambiamento della ragione sociale da ID-ENTITY SA a IDNTT SA e di alcune modifiche statutarie.