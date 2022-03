L'AIE offre 10 "consigli" per ridurre la domanda di petrolio

abbassare il limite di velocità sulle autostrade di almeno 10 km/h ad esempio passando da 120 a 110 km/h consentirebbe di risparmiare 240mila barili al giorno per le auto e altri 14mila dai camion; lavorare a casa fino a 3 giorni a settimana in smart working o telelavoro consentirebbe di risparmiare circa 500mila barili al giorno (170 mila per un solo giorno); le domeniche ecologiche in città consentirebbero di risparmiare 95mila barili e se fossero tutte le domeniche 380 mila barili in un mese; abbassare il costo dei mezzi di trasporto pubblici e far maggior uso della micromobilità, della bicicletta e i percorsi pedonali porterebbe a risparmiare fino a 330mila barili; alternare l'accesso delle auto alle città con le targhe alterne farebbe risparmiare 210mila barili al giorno; promuovere il car sharing e pratiche per ridurre l'uso di carburanti porterebbe a risparmiare 470mila barili; adottare pratiche più efficienti per la consegna delle merci come il viaggio a pieno carico consentirebbe di evitare il consumo di 320mila barili di petrolio: l'uso di treni ad alta velocità e notturni, per i viaggi più lunghi, produrrebbe il risparmio di 40 mila barili; evitare l'uso dell'aereo dove possibile consentirebbe di evitare l'uso di 260 mila barili di greggio; rafforzare l'uso della mobilità elettrica e dei mezzi di trasporto più efficienti consentirebbe di risparmiare 100 mila barili.

(Teleborsa) -per risparmiare sino a 2,7 milioni di barili al giorno di petrolio. Una serie di azioni facilmente attuabili che ci consentirebbe die far scendere il prezzo dai picchi raggiunti. L'impennata delle quotazioni petrolifere sino a sfiorare il record di 148 dollari toccato nel 2008, infatti, ha prodotto un parallelo aumento del, che il governo ha per ora deciso di contrastare con il taglio delle accise . Ma vediamo come e perché si possono ridurre i consumi.L'EIA ha quantificato, indicando che, ma il mercato è globale e quindi i cambiamenti nell’offerta impattano tutti.L'aumento del prezzo del greggio vicino ai record storici, infatti, ha fattoper i prodotti petroliferi, per i trasporti e il riscaldamentonelle economie avanzate e di quasi 20 dollari per famiglia (oltre il 55%) nelle economie emergenti.Per l'AIE, vi sono unache consentirebbero di ridurre l'uso di combustibili fossili e, se pienamente attuate nelle economie avanzate, potrebbero portare ad undi barili di petrolio equivalenti al giorno in appena quattro mesi. Un volume pari al consumo di petrolio necessario per alimentare tutte le auto in Cina.Ecco quali sono le dieci norme comportamentali ed il loro impatto: