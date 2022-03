Mette il turbo l'indice dei beni personali italiano (+1,52%), andamento sostenuto per MARR

settore beni personali a Milano

comparto beni personali e casalinghi europeo

indice EURO STOXX Personal & Household Goods

Ftse MidCap

Marr

bassa capitalizzazione

Ivs Group

FILA

(Teleborsa) - Balzo per ilche non si fa distrarre dall'andamento incolore dele riporta una performance dell'1,52%.Intanto l'mostra un -0,05%, dopo un inizio di giornata a 1.326.Tra le azioni del, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,96%.Tra i titoli adell'indice beni per la casa, si muove in avanti, che sta portando a casa un modesto +1,05%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,78%.