MFE, CFO Giordani non esclude takeover ProSiebenSat su lungo periodo

(Teleborsa) - MFE-MEDIAFOREUROPE (ex Mediaset, che ora scambia con azioni) non sta attualmente pianificando un'offerta pubblica di acquisto per il gruppo televisivo tedesco. "", ha spiegato il CFO Marco Giordani in un'intervista a Handelsblatt. Tuttavia, non ha escluso un simile passo. "", ha detto il manager.Pochi giorni fa MFE ha fatto sapere di aver superato attraverso acquisti sul mercato azionario ladei diritti di voto di Pro Sieben Sat 1 disponibili per l'assemblea degli azionisti. "- ha detto Giordani - I media attirano l'attenzione e la monetizzano vendendo pubblicità. Questa torta pubblicitaria è rimasta all'incirca la stessa dimensione in Europa negli ultimi dieci anni". Ma Google, Facebook e altri colossi tech ne hanno conquistata quasi un terzo.A lungo termine, i gruppi media europei potrebbero sopravvivere solo se unissero le proprie risorse per investire in tecnologia e contenuti, secondo il manager italiano. "Ci sono due scuole di pensiero:", ha specificato.Si muove al rialzo, che si attesta a 0,66, con un aumento dell'1,23%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 0,6743 e successiva a 0,7033. Supporto a 0,6453.registra una flessione dell'1,97% e si attesta a 1,046. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 1,038 e successiva a 1,029. Resistenza a 1,06.