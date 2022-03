Nestle: non otteniamo profitti da attività rimanenti in Russia

Nestle

(Teleborsa) -. Lo ha detto un portavoce di, multinazionale svizzera attiva nel mondo dell'alimentazione che è oggetto di forti critiche per non aver completamente sospeso le proprie attività nel paese guidato da Vladimir Putin. "Il fatto che noi, come altre aziende alimentari,non significa semplicemente che continuiamo come prima", ha sottolineato il portavoce, secondo quanto riferito da Bloomberg. "Stiamo facendo tutto il possibile in Ucraina e nei paesi limitrofi per aiutare ad alleviare questa catastrofe umanitaria - ha aggiunto - Siamo ancora una delle poche aziende alimentari attive in Ucraina e talvolta riusciamo persino a distribuire cibo a Kharkiv".Sabato il presidente ucrainocome una delle società che continua a fare affari in Russia durante un discorso in streaming a migliaia di manifestanti svizzeri. A inizio marzo, la multinazionale haverso la Russia, continuano a vendere alimenti per bambini, cereali e alcuni alimenti per animali domestici.