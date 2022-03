Piazza Affari si muove in rialzo. Spiccano i titoli petroliferi

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità. Non accennano a diminuire le incertezze sull'esito della guerra in Ucraina, mentre torna a salire anche il prezzo delsu nuovi timori legati alle forniture. Ciò spinge al rialzo i titoli del settore conche sono i migliori del FTSE MIB. Non si registrano impatti sugli andamenti delledopo il decreto da 4,4 miliardi di euro per frenare i costi di luce, gas e carburanti; il finanziamento del provvedimento dovrebbe provenire attraverso la tassazione degli extra profitti.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,106. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,26%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 3,52%.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +153 punti base, con un timido incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,93%.ferma, che segna un quasi nulla di fatto, composta, che cresce di un modesto +0,48%, e trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia.Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dello 0,77% sul; sulla stessa linea, ilguadagna lo 0,72% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 26.687 punti.Leggermente positivo il(+0,2%); consolida i livelli della vigilia il(-0,09%).di Milano, troviamo(+4,78%),(+2,51%),(+2,21%) e(+1,69%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,59%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,49%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,27%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,90%.di Milano,(+3,87%),(+3,67%),(+3,58%) e(+2,77%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,45%.Seduta negativa per, che scende del 2,39%.Sensibili perdite per, in calo del 2,06%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,69%.Tra lepiù importanti:08:00: Prezzi produzione, annuale (atteso 26,2%; preced. 25%)08:00: Prezzi produzione, mensile (atteso 1,7%; preced. 2,2%)08:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,6%; preced. -0,1%)08:00: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,9%; preced. 1,2%)08:00: Prezzi produzione, annuale (atteso 9,1%; preced. 9,9%).