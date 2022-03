Popolare Sondrio, ok CdA a bilancio e cedola. Rinviata approvazione nuovo piano

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare di Sondrio ha approvato il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021,, con un utile netto di Gruppo pari a 268,6 milioni di euro, approvati lo scorso 8 febbraio.Il board ha altresì deliberato di proporre all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti la distribuzione di undi 0,20. euro per azione. Il pagamento del dividendo, nel rispetto delle vigenti disposizioni e considerato che lo stacco è fissato il 23 maggio 2022, decorrerà dal 25 maggio 2022. L'Assemblea Ordinaria della Banca Popolare di Sondrio è convocata per sabato 30 aprile 2022 in unica convocazione.I soci provvederanno, tra l’altro, alla nomina per il triennio 2022-24 di cinque amministratori. Il Consiglio di amministrazione si riserva di presentare una propria lista di candidati, che sarà resa pubblica in anticipo rispetto al termine per il deposito delle liste da parte dei soci."A seguito dei recenti accadimenti riguardanti Russia e Ucraina, il commercio internazionale e le dinamiche economiche nel loro complesso" - spiega la banca nella nota dei conti - "sono, al momento, caratterizzate da un elevato livello di incertezza che sta comportando una sostanziale revisione delle previsioni originarie sull’evoluzione macroeconomica del 2022 e nel medio termine".Per quanto riguarda l’Italia, "dai principali centri di ricerca, che prevedevano il proseguimento della fase di robusta crescita economica con un rialzo del PIL atteso attorno al 4%,".Il Gruppo Banca Popolare di Sondrio "ha comunque registrato un avvio d’anno positivo, contrassegnato dalla tenuta dei ricavi propri dell’attività bancaria caratteristica e da dinamiche sul fronte dei costi in linea con il perseguimento di obiettivi di efficienza allineati ai migliori standard di mercato. In assenza di ulteriore forte instabilità nelle relazioni internazionali e/o nell’andamento dei mercati finanziari, è pertanto verosimile che il, a conferma della resilienza del proprio modello di business".È parere della Banca - conclude l'istituto - "cheassociato all’evoluzione delle tensioni geopolitiche in corso, con numerosi punti di attenzione che interessano unanimemente gli istituti bancari, in particolare legati alla crescita attesa dell’economia, alla dinamica dei tassi di riferimento e degli spread governativi, al costo del rischio e all’andamento dei mercati del debito e azionari, agli indici dei prezzi". Per quanto attiene, quindi, "alle proiezioni di medio periodo, in attesa di una stabilizzazione del quadro geopolitico che consenta l’elaborazione di stime più precise sull’evoluzione delle principali variabili macroeconomiche sottese agli obiettivi di redditività della Banca, il Consiglio di amministrazione ha ritenutoindustriale".