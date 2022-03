Saudi Aramco, la corsa del petrolio fa volare i profitti nel 2021

(Teleborsa) - La Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) ha registrato un. La compagnia nazionale saudita di idrocarburi ha annunciato un dividendo del quarto trimestre 2021 di 18,8 miliardi di dollari, che sarà pagato nel primo trimestre del 2022 e porta il dividendo annuale a 75 miliardi di dollari. Ilè stato di 107,5 miliardi di dollari nel 2021, rispetto ai 49,1 miliardi di dollari del 2020. Nel 2021, ladi Aramco è stata di 12,3 milioni di barili di petrolio equivalente al giorno, inclusi 9,2 milioni di barili al giorno di greggio.Lanel 2021 è stata di 31,9 miliardi di dollari, con un aumento del 18% rispetto al 2020, principalmente trainata dall'aumento delle attività in relazione agli incrementi di petrolio greggio, all'impianto di gas di Tanajib e ai programmi di perforazione di sviluppo. Aramco prevede che la spesa in conto capitale per il 2022 sarà di circa 40-50 miliardi di dollari, con un'La società ha anche aggiornato la sua strategia di crescita, che nelle sue attivitàprevede di continuare addel petrolio greggio a 13 milioni di barili al giorno entro il 2027 e potenzialmente aumentare la produzione di gas di oltre il 50% entro il 2030. Nella sua attivitàprevede di espandere la propria capacità di liquids to chemicals fino a 4 milioni di barili al giorno. Aramco intende anche sviluppare una significativa capacità di esportazione di idrogeno e diventare un leader globale nella cattura e stoccaggio del carbonio (CCS)."Sebbene le condizioni economiche siano notevolmente migliorate, le prospettive rimangono incerte a causa di vari fattori macroeconomici e geopolitici", ha commentato il. "Riconosciamo che laper miliardi di persone in tutto il mondo, motivo per cui continuiamo a fare progressi nell'aumento della nostra capacità di produzione di petrolio greggio, nell'esecuzione del nostro programma di espansione del gas e nell'aumento della capacità del liquids to chemicals". ha aggiunto.