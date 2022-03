Seduta cauta per i mercati asiatici. Chiusa Tokyo

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, con i mercati cinesi sopra la parità e. Sul sentiment degli investitori in Asia pesano l' la decisione della banca centrale del paese di lasciare invariato il tasso di interesse di riferimento e non mettere in campo altri interventi per sostenere l'economia. "La- ha affermato Dan Wang, capo economista presso Hang Seng Bank China - Il governo deve rilanciare la loro fiducia, compreso il completamento della regolamentazione dell'economia delle piattaforme, una politica monetaria allentata e un metodo efficace per combattere i focolai di Covid-19 in ripresa".Lieve aumento per l', che avanza dello 0,31%, sulla parità. Variazioni negative per(-0,98%); come pure, negativo(-0,77%). In lieve ribasso(-0,33%); pressoché invariato(-0,16%).Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,08%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,08%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,11%.Il rendimento dell'è pari 0,22%, mentre il rendimento delscambia 2,81%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:01:30: PMI manifatturiero (atteso 53,5 punti; preced. 52,7 punti).