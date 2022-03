Tecnica, Zoppas: ambizione di andare in borsa. Al momento non ci sono piani

(Teleborsa) - "Un gruppo come il nostro che ha in mano fonti produttive, diversificazione geografica e di brand, può avere l'ambizione di andare in. Per cui al momento". Lo ha dettodi Tecnica Group, entrato in carica a maggio 2021. Il gruppo - che ha in portafoglio marchi storici come Tecnica, Nordica, Moon Boot, LOWA, Blizzard e Rollerblade - ha diffuso negli scorsi giorni i risultati del 2021, che si è chiuso con un fatturato di 466 milioni di euro, in crescita del 21,8% rispetto all'anno precedente, e un EBITDA pari a 77 milioni, in incremento del 40% rispetto al 2020."Abbiamo dimostratorispetto a un 2020 difficile per tutti - ha detto Zoppas ad Affari & Finanza - questo prova che non appena il mercato si è aperto, siamo stati in grado di correre grazie alla nostra struttura che si è fatta trovare tonica, resiliente, pronta. La nostra è una piattaforma solida,".A livello di categorie di prodotti, il 60% dei ricavi proviene dalle calzature; il 30% da quelli destinati alla pratica sportiva invernale; il restante 10% dal segmento pattini in linea. "", ha affermato Zoppas, sottolineando che il gruppo ha unito la diversificazione geografica a quella dei canali di vendita. "Abbiamo fatto investimenti in digitalizzazione e infrastrutture tecnologiche portando a 40 milioni il fatturato generato online (anche con piattaforme terze) - ha aggiunto - Ma stiamo continuando ad investire per controllare direttamente questo canale di vendita".