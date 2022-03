Ucraina, a Mariupol superate le 3mila vittime tra i civili. Zelenski: combattiamo per la nostra sopravvivenza

(Teleborsa) - Il comandante ucraino del distaccamento di Azov, il maggiore, ha affermato che il bilancio delle vittime tra i civili nella città diha raggiunto oltre 3.000 persone. "Il bilancio delle vittime tra i civili cresce ogni giorno e ora supera le. Ma nessuno può dire il numero esatto dei morti, poiché le persone vengono sepolte in fosse comuni, senza nome. Molti cadaveri restano insepolti per le strade. Alcune persone rimangono intrappolate sotto le macerie, sepolte vive", ha dichiarato Prokopenko in un commento alla Cnn riportato anche da Ukrinform."Stiamo combattendo per la nostra sopravvivenza contro uno dei più grandi eserciti del mondo. Contro missili e bombe, contro gli occupanti che sparano ai profughi sulle strade, che uccidono civili comuni, creano carestie artificiali per intere città e bruciano aree residenziali. Questa è la peggiore guerra in Europa dalla", ha scritto nel frattempo su Twitter il presidente dell'Ucraina,Secondo quanto ha scritto il Wall Street Journal gli Stati Uniti starebbero inviandodell'era sovietica all'Ucraina. La testata ha citato alcune fonti secondo le quali gli Usa hanno acquistato tali sistemi – inclusi gli SA-8 – nei decenni scorsi per esaminare la tecnologia usata dai russi e cheesportava nel mondo. Si tratta quindi di armi che le forze armate ucraine conoscono. La Russia, attraverso il suo Ministero della Difesa, ha intanto fatto sapere che continuerà ad usare idurante l'offensiva in Ucraina.