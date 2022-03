Ucraina, bombe su Kiev. Colpito centro commerciale

(Teleborsa) -hanno colpito diversinel quartiere Podilsk. Lo hanno confermato i media ucraini e le autorità che stanno cercando ora di capire se vi siano altre vittime rispetto a quella già accertata.Laha lanciato un"a tutte le formazioni militari ucraine", chiedendo di, ma la risposta dell'è stata negativa con la conferma chee la richiesta di garantire "immediatamente un passaggio sicuro" per la popolazione in fuga."La procedura per lasciare la città è organizzata come segue. Tra le 10 e mezzogiorno, tutte le formazioni militari ucraine e i mercenari stranieri senza eccezioni, senza armi e munizioni, devono uscire utilizzando il percorso concordato con l'Ucraina", aveva detto, responsabile della difesa nazionale russa, aggiungendo che era stato approvato "un percorso per l'evacuazione dei cittadini da Mariupol verso un territorio controllato da Kiev"."Chiediamo alle autorità di Kiev di tornare in sé e fare marcia indietro rispetto alle istruzioni precedenti che obbligano i combattenti a sacrificarsi e diventare i martiri di Mariupol", aveva ribadito Mizintsev.Frattantodi questa grave crisi. Laha parlato diper la pace e di un. "Certo, non è facile arrivare a un'intesa mentre la guerra è in corso, i civili vengono uccisi, ma vorremmo dire che lo slancio negoziale sta progredendo", ha precisato il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu.I colloqui fra russi e ucraini riprenderanno oggi a distanza, mentre èin Ucraina questa settimana, quando sarà a Bruxelles ed alla riunione Nato.