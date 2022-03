Unimpresa, Ucraina avrà impatto su consumi: PIL 2022 catteso sotto 3%

(Teleborsa) - La maggioregenerata dalla, il rincaro dei prezzi e il parziale spostamento delle scelte dei consumi dai beni ai servizi potrebberobruscamente lenei prossimi mesi. La frenata dei consumi avrà un, con una stima al di sotto del 3%, ed ancheE' quanto emerge dal report del, che ricorda come a gennaio, quando il conflitto tra la Russia e l’Ucraina non era ancora iniziato, le vendite al dettaglio erano già calate dello 0,5% su base mensile, spinte al ribasso sia dalla diminuzione degli acquisti di beni alimentari (-0,1%) sia di quelli non alimentari (-0,8%)."Iltra la Russia e l’Ucrainanell’arco di un", sottolineano gli esperti, secondo cui "la guerra"."In questo quadro, il fattore maggiormente negativo - si spiega - è il: l’aumento del costo del gas, dell’energia elettrica e dei carburanti per i veicoli ha un duplice effetto sulla spesa delle famiglie, poiché incide sia aggredendo il reddito disponibile sia riducendo le prospettive di fiducia". E quindi "il governo dovrà gioco-forza rivedere" il DEF."Leper compensare l’impennata dei prezzi dell’energia e dei carburanti - si sottolinea - sono l’ennesimo pannicello caldo, sonosia da un punto di vista temporale sia da un punto di vista di importo".seguici: