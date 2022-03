Wall Street in stand-by. Sale il petrolio

Dow Jones

(Teleborsa) -, dopo una settimana contraddistinta da ottimi rialzi. "Non crediamo ancora che ci sia un minimo sostenibile, date le nostre opinioni secondo cui la situazione geopolitica rimane estremamente fluida, l'inflazione dovrebbe continuare a salire e le prospettive di crescita si stanno indebolendo", hanno affermato gli analisti di Wolfe Research. A salire sono soprattutto i, in quanto ilsu nuovi timori legati alle forniture, con il Brent che scambia sopra i 112 dollari al barile. Un divieto dell'Unione europea sulle importazioni di petrolio russo avrebbe un profondo effetto sul mercato mondiale del greggio e colpirebbe più duramente il continente, ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.Ilsi attesta sui valori della vigilia a 34.793 punti, mentre, al contrario, l'procede a piccoli passi, avanzando a 4.480 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,01%); poco sopra la parità l'(+0,34%). Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+2,70%),(+1,04%) e(+0,96%).Tra i(+1,82%),(+1,77%),(+1,48%) e(+1,45%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,26%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,20%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,93%.(+5,55%),(+4,45%),(+3,24%) e(+2,02%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,11%.In perdita, che scende del 3,79%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,03 punti percentuali.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,97%.Tra i datisui mercati statunitensi:15:00: Vendita case nuove, mensile (preced. -4,5%)15:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 4,35 Mln barili)13:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 211K unità; preced. 214K unità)13:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso -0,5%; preced. 1,6%)13:30: Partite correnti, trimestrale (atteso -218 Mld $; preced. -214,8 Mld $).