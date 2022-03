A Fincantieri programma manutenzione flotta Avenger US Navy

Fincantieri

(Teleborsa) - Fincantieri Marine Systems North America (FMSNA), società specializzata nella commercializzazione di sistemi, servizi e componenti navali che fa capo alla controllata americana Fincantieri Marine Group (FMG), si è aggiudicata il contratto di manutenzione delle unità dragamine classe “Avenger” della US Navy.Il programma - spiegain una nota - ha un. Grazie allo strumento dei servizi post-vendita Fincantieri fidelizzerà ulteriormente un cliente di primo livello come la Marina statunitense, permettendole di mantenere le sue navi in funzione a un livello elevato di prestazioni. Il Gruppo è inoltre impegnato nella costruzione della US Navy di domani, con la classe di fregate “Constellation”., basate in Bahrain e Giappone, equipaggiate tutte con motori diesel Isotta Fraschini Motori, anch’essa controllata di Fincantieri, di cui i tecnici FMSNA sono esperti. Le unità, infatti, sono state costruite in Wisconsin, a Marinette e Sturgeon Bay, dove oggi Fincantieri possiede alcuni tra i più grandi e attivi stabilimenti della regione dei Grandi Laghi.Fincantieri Marine Systems ha recentemente aperto un cantiere di riparazioni a Jacksonville, Florida, per supportare la flotta Littoral Combat Ship (LCS) della US Navy, realizzate da Fincantieri a Marinette, e altre unità che fanno base presso la vicina Mayport Naval Station.