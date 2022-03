A giugno apre Ezhou Huahu Airport, il grande hub cinese delle merci

(Teleborsa) - La fase di realizzazione di uno hub internazionale per il trasporto aereo di merci a, nella provincia cinese dell', riceverà il supporto di, il piùcon una flotta di 69 velivoli all cargo. L'azione di sostegno sarà di tipo logistico e prevede la creazione di una rete di collegamenti aerei con l'Ezhou Huahu Airport.Nel grande scalo, destinato a diventare perno del trasporto delle merci aeree in Cina, il B757-200 ha recentemente testato la procedura di volo e le capacità operative a terra. L'Ezhou Huahu Airport è il primo hub aeroportuale dell'Asia e il quarto al mondo per il trasporto merci. La sua apertura è prevista per la fine di giugno 2022.