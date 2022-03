Alkemy, utile 2021 sale a 4,3 milioni. Vitali: anno di importanti traguardi

Alkemy

(Teleborsa) -ha chiuso il 2021 con unpari a 95,2 milioni di euro, in aumento del 27% rispetto ai 74,9 milioni dell'esercizio precedente e del 17% su base organica grazie all'aumento del fatturato medio per cliente dei clienti principali, al maggior cross-selling e alla ripresa del new business. L'è stato pari a 10,5 milioni di euro, in crescita del 70% grazie alle efficienze derivanti dall'industrializzazione del modello di business e alla focalizzazione su progetti di maggior dimensione e a maggior valore aggiunto. L'è pari a circa l'11,1%, +2,8 punti percentuali rispetto al 2020. Ilconsolidato è stato pari a 4,3 milioni di euro, in crescita del 134% rispetto al risultato del 2020."Il 2021 ha visto il. Abbiamo rinnovato l'innata spinta alla crescita organica (17%), superando i 95 milioni di fatturato e i 700 dipendenti. La marginalità operativa ha proseguito la consistente espansione, superando l'11%, compiendo un altro passo verso il nostro obiettivo di medio periodo del 15%” ha commentatodella società specializzata nell'evoluzione del modello di business di grandi e medie aziende e quotata su Euronext STAR Milan."L'hanno confermato la centralità del digitale nell'evoluzione dell'intero sistema economico produttivo - ha aggiunto il- Il momento che stiamo vivendo e le opzioni di intervento di politica industriale, rappresenteranno nei prossimi mesi una grande opportunità di accelerazione della digital transformation in Europa nelle geografie in cui operiamo, nelle quali le aziende sono in relativo ritardo".Il2021 è stato pari a 7,4 milioni, con una variazione di -2,2 milioni. Tale variazione è dovuta principalmente al maggior assorbimento del capitale circolante netto, in particolare ai minori incassi derivanti da credito d’imposta e finanza agevolata relativa alle attività di Ricerca & Sviluppo svolte nei precedenti esercizi. Ladel gruppo al 31 dicembre 2021 è negativa per 21,2 milioni di euro, in calo di -8,8 rispetto alla PFN negativa per 12,4 milioni al 31 dicembre 2020. La variazione nel periodo è dovuta prevalentemente a poste non inerenti alle attività ordinarie e correlate al cambiamento del perimetro del gruppo.L', sia in termini di ricavi che di marginalità, sia consolidando il lavoro di razionalizzazione ed efficientamento svolti, sia beneficiando appieno degli effetti della nuova organizzazione varata nel corso del 2021. Alkemy, ma ammette che potrebbe subire ricadute indirette. "Taluni clienti potrebbero risentire maggiormente delle difficoltà generate dall'evento bellico, con possibili impatti sull'acquisto dei servizi proposti dal gruppo", viene sottolineato nella nota di approvazione del bilancio.