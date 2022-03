Borse europee positive. Frena la corsa del petrolio

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Partenza in rialzo per le principali borse europee che seguono la buona performance delle piazze asiatiche, mentre Wall Street ha chiuso in calo dopo il discorso da "falco" del capo della Fed, Powell, più determinato ad aumentare rapidamente i tassi d'interesse per contrastare l'inflazione statunitense. Nel frattempo, il focus degli investitori resta sugli sviluppi della guerra in Ucraina , dove la possibilità di un cessate il fuoco sembra lontano.Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,1. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,62%. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-2,02%), che ha toccato 109,9 dollari per barile, dopo l'ennesima corsa in scia ai timori che anche il greggio russo possa essere oggetto di sanzioni da parte della comunità internazionale.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +152 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,04%.denaro su, che registra un rialzo dell'1,02%, guadagno moderato per, che avanza dello 0,55%; piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,67%. Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dello 0,99% sul, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata venerdì scorso; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 26.816 punti.di Piazza Affari, brilla, con un forte incremento (+2,87%).Ottima performance per, che registra un progresso del 2,62%.Exploit di, che mostra un rialzo del 2,19%.Su di giri(+2,15%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,40%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,85%.Tentenna, che cede lo 0,82%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,81%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,08%),(+4,77%),(+3,56%) e(+3,10%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,51%.Crolla, con una flessione del 2,38%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,19%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,86%.Tra lepiù importanti:08:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,6%; preced. -0,1%)08:00: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,9%; preced. 1,2%)08:00: Prezzi produzione, annuale (atteso 9,1%; preced. 9,9%)08:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 5,9%; preced. 5,5%)15:00: Vendita case nuove, mensile (preced. -4,5%).