CIR, informativa sull'acquisto di azioni proprie

(Teleborsa) -, facendo seguito a quanto comunicato in merito all’avvio del piano di acquisto di azioni proprie, basato sull’autorizzazione rilasciata dall’Assemblea degli azionisti del 30 aprile 2021 e deliberato dal Consiglio di Amministrazionedell’11 marzo 2022, ha comunica di aver, dal 16 al 18 marzo 2022, complessivamenteal prezzo unitario medio di 0,3932 euro per unpari aAl 21 marzo, CIR possiede un totale di 180.521.142 azioni proprie, pari al 14,13% del capitale sociale. Le società controllate non possiedono azioni della Società.Nel frattempo, a Milano, discreta la performance di, che si attesta a 0,411 euro, in lieve aumento dello 0,24%.