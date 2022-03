Coronavirus in Italia, casi in crescita. Tasso positività al 15%

(Teleborsa) - Sonoi nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia a fronte di oltreamponi tra molecolari e antigenici con il tasso di positività al. Ancora alto il numero delle vittime che oggi sonoQuesti i numeri diffusi oggi, martedì 22 marzo, come ogni giorno dal Ministero della Salute.tra questi la durata dell'immunità, la protezione incrociata e l'emergenza di nuove varianti" e "siamo in grado di anticipare che la situazione epidemiologia continuare a oscillare e che continueranno ad emergere nuove varianti". Lo ha detto Andrea Ammon, direttrice del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), nell'audizione alla commissione Salute pubblica del Parlamento europeo sottolineando che "Il Covid provocherà periodicamente uno stress significativo sulle istituzioni di salute pubblica e sugli interi sistemi sanitari".Hans Kluge, direttore dell'Ufficio regionale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l'Europa, ha parlato disul Covid-19 " molto difficile, perché questo virus ci ha sorpreso molte volte. Al momento io sono ottimista e vigile".Kluge ha anche elencato tre fattori positivi che suggeriscono di"Il primo è che ora il mondo ha un ampio capitale di immunità contro Sars-CoV-2, fra vaccinazioni e infezioni". Il secondo elemento è legato alla stagionalità: "L'inverno sta finendo". Infine, la variante Omicron di Sars-CoV-2