Costamp, commessa da 4,5 milioni da big USA. Titolo vola

(Teleborsa) - Brilla, che passa di mano con un aumento del 9,02%.La società, specializzata nella costruzione di stampi per la componentistica di precisione per il settore automotive, ha ricevuto un ordine di importo pari a circa 4,5 milioni di euro da parte di un primario Original Equipment Manufacturer americano.Il pacchetto di attrezzature oggetto della commessa riguarda la fornitura di stampi di pressofusione per un componente automotive, con consegna prevista entro il 31 dicembre 2022. Nello specifico la commessa prevede le consegne alla divisione europea della primaria casa automobilistica.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Lo scenario attuale dimostra un allentamento della trendline al test del supporto 0,6883 Euro. In presenza di elementi positivi si propende per un'evoluzione della curva verso l'alto fino a testare il livello 0,7433. Le implicazioni tecniche propendono per una continuazione della fase ribassista verso nuovi bottom visti a 0,6517.