Decreto Ucraina Bis contenente "pacchetto energia" in Gazzetta Ufficiale

(Teleborsa) - E' statoconosciuto anche come decreto Ucraina Bis, che prevede la, una estensione della platea di famiglie beneficiare del, un sistema diper famiglie ed imprese e ladelle società energetiche.Sono questi in sintesi i tratti salienti del decreto legge "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina", approvato venerdì scorso dal Consiglio dei Ministri , che entra i vigore oggi stesso, producendo una immediata decurtazione dei prezzi dei carburanti.Il testo è composto dae suddiviso inessendo eterogenee le materie disciplinate. Il primo capitolo è dedicato al caroi e contiene il taglio delle accise, la detassazione dei buoni benzina fino a 200 euro, misure a favore delle imprese per l'acquisto di energia, misure ad hoc per le imprese energivore e gasivore, la rateizzazione delle bollette, il rafforzamento dei poteri di Mr prezzi.Ladelle società energetiche, una sorta di robin-hood tax,: sarà pagata a giugno da tutte le società che producono, importano e vendono prodotti petroliferi, gas o elettricità, escluse soli le società che gestiscono piattaforme per lo scambio. Il "contributo solidaristico straordinario" si calcolerà sulla differenza delle operazioni ai fini IVA calcolate in due periodi: 1 ottobre 2021-30 marzo 2022 e 1 ottobre 2020 e 31 marzo 2021.dei beneficiari del, con innalzamento del tetto Isee sino a 12mila euro - a favore di 5,2 milioni di famiglie dai 4 milioni precedenti - saràper tutto l'annoUn capitolo del decreto è dedicato alle misure di(20 milioni per il pagamento die pedaggi), dell'agricoltura, della pesca e del turismo.Il decreto contiene anche misure volte al, dal settore della difesa a quello della sicurezza, senza tralasciare il settore delle telecomunicazioni, le tecnologie per il 5G ed il cloud nazionale.Presenti anche norme per ile misure di sostegno per la liquidità delle imprese e per il lavoro (Cig ed estensione agevolazioni per imprese in crisi).C'è anche, non presente nella bozza iniziale, che stanzia 200 milioni per prolungare il servizio dell'ìorganico Covid e per l'acquisto di dispositivi di sicurezza.