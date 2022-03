Fitch taglia prospettive di crescita mondiale per impatto conflitto Ucraina

(Teleborsa) -ritiene che le prospettive disi siano notevolmentecon l'intensificarsi delle, che minaccia l'approvvigionamento energetico globale. "L'inflazione globale è tornata dopo un'assenza di almeno due decenni", ha affermato Brian Coulton, capo economista di Fitch Ratings.Ildi marzo vede lapercentuali nel 2022 e forti revisioni al rialzo delle previsioni di inflazione. Fitch ha quindi ridotto le previsioni di crescita del PIL mondiale, con la crescita dell'tagliata di 1,5 punti percentuali al 3% e gli Stati Uniti di 0,2 punti percentuali al 3,5%. Ciò riflette l'impatto dell', ma anche un ritmo più rapido di aumenti dei tassi di interesse negli Stati Uniti rispetto a quanto previsto in precedenza. Fitch ha rivisto al ribasso la crescita mondialedi 0,2 punti percentualiL'agenzia parla di unche metterà a rischio la crescita e farà aumentare l'inflazione dopo la ripresa post-Covid-19.e le successivealla Russia hanno infatti messo a rischio l'approvvigionamento energetico globale e sembra improbabile che le sanzioni vengano revocate a breve.spiega Fitch - compreso il 17% del gas naturale e il 12% del petrolio. Il balzo dei prezzi del petrolio e del gas farà lievitare anche gli altri costi e ridurrà i redditi reali dei consumatori.poiché la Russia ha fornito circa un quarto del fabbisogno energetico della zona euro nel 2019. La diversificazione verso altre fonti richiederà tempo e quindi nel breve sono possibili carenze e un razionamento energetico, se si verifica un'interruzione improvvisa dell'approvvigionamento russo. L'inflazione dell'Eurozona sarà in media del 5% nel 2022 sull'aumento dei prezzi del gas nell'UE. È probabile un sostegno fiscale per attutire lo shock., ma l'aumento dei prezzi mondiali del petrolio si aggiunge a quello che stava già diventando un grave problema di inflazione. "Ci aspettiamo che l'inflazione degli Stati Uniti raggiunga un picco del 9% e una media del 7% per l'intero anno", afferma Fitch. La Fed era già diventata falco prima dell'invasione dell'Ucraina ed ora si prpevede un totale di sette rialzi dei tassi nel 2022.