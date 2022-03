Francoforte: Delivery Hero in forte discesa

Delivery Hero

(Teleborsa) - Retrocede molto, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,04%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Le implicazioni tecniche attuali dimostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 39,1 Euro. Al contrario spunti rialzisti potrebbero spingere all'insù la curva fino al test 41,43. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 38,28.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)